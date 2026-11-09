Суркіс остаточно визначився з тренером Динамо до кінця року

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За інформацією інсайдера Віктора Вацка, доля тренерського штабу Мацея Кендзьорека вже визначена.

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Хто тренуватиме Динамо

Ігор Суркіс вирішив повторити той сценарій, який він використав рік тому у випадку зі звільненням Олександра Шовковського. Тоді посаду головного тренера у статусі виконувача обов'язків отримав Ігор Костюк.

Президент Динамо дочекався зимової перерви у чемпіонаті і вирішив, що колишній тренер молодіжного складу клубу гідний того, щоб працювати з дорослою командою повноцінно. Так само Суркіс діятиме і зараз: він дав Мацею Кендзьореку кредит довіри щонайменше до завершення 2026 року.

Вже за підсумками наступних турів УПЛ та позиції команди у турнірній таблиці станом на грудень бос Динамо вирішуватиме, чи залишиться польський спеціаліст разом зі своїми співвітчизниками-асистентами у Києві.

Як завершилось Класичне у чемпіонаті України

Напередодні Динамо змогло здобути одне очко у дуелі з Шахтарем, дещо реабілітувавшись за поразку від "гірників" у Кубку України. Київський клуб навіть мав нагоду виграти, адже у другому таймі чимало часу грав у більшості.

Після 11 турів Динамо посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Шахтарю та Поліссю. ФК Харків на 4-й позиції програє два очки, але має два матчі у запасі.