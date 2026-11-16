Суркис предложил Ярмоленко руководящую должность в Динамо

Андрей Ярмоленко может повесить бутсы на гвоздь уже в ближайшее время. После завершения игровой карьеры легенда Динамо, вероятно, займет руководящую должность в киевском клубе.

О возможном будущем Андрея Ярмоленко рассказал бывший вратарь Динамо Денис Бойко. В эфире YouTube-канала Игоря Цыганика он заявил, что президент киевлян Игорь Суркис предложил опытному футболисту стать спортивным директором "бело-синих".

Что известно о будущем Ярмоленко в Динамо

37-летний футболист не планирует полностью уходить из футбола после завершения выступлений на профессиональном уровне.

По словам Бойко, Ярмоленко уже постепенно приступает к выполнению соответствующих функций, хотя пока остается игроком команды. Речь идет не только о кадровых вопросах или поиске новых футболистов, но и о непосредственной работе внутри коллектива.

Ярмоленко пока продолжает выступать на поле, однако постепенно берет на себя функции спортивного директора. Он уже вовлечен во внутренние дела команды. Спортивный директор – это не только привезти или отвезти игроков. Этот человек заходит в раздевалку, общается с футболистами,

– рассказал Бойко.

Он также подчеркнул важность поддержки тренерского штаба со стороны человека, пользующегося авторитетом среди футболистов. По его мнению, Ярмоленко может играть такую роль в Динамо.

Когда Ярмоленко может завершить карьеру

Ранее появлялась информация, что вингер может завершить профессиональную карьеру после первой половины сезона 2026/2027.

Ярмоленко является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету 125 голов в рамках УПЛ.

За свою карьеру он также выступал за дортмундскую Боруссию, лондонский Вест Хэм и Аль-Айн из ОАЭ. В составе сборной Украины звездный динамовчанин провел 126 матчей и забил 47 голов.

Напомним, в СМИ сообщалось, что Ярмоленко больше не планирует выступать за национальную сборную.