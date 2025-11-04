"Тупое стадо": президент Динамо рассказал, был ли конфликт Ярмоленко с Шовковским

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи в прессе относительно возможного конфликта главного тренера команды Александра Шовковского с ветераном киевлян Андреем Ярмоленко. Владелец "бело-синих" пролил свет на эту скандальную тему.

Игорь Суркис заверил, что это журналисты раздули якобы между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко есть конфликт. Президент Динамо откровенно рассказал, что всегда хотел бы иметь в своей команде такого лидера, как Ярмоленко или когда-то был Олег Лужный, передает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

Интересно Расставил точки над "і": Суркис резко высказался о возможном увольнении Шовковского из Динамо

Был ли конфликт с Шовковским и Ярмоленко?

По его словам, без таких ведущих футболистов невозможно построить команду.

Журналисты раздули какой-то "конфликт", что повлияло и на команду, которая, ведя в счете в каждой игре, пропускала на последних минутах. И я бы молился на то, чтобы сколько я еще буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как в свое время был Лужный, а сегодня – Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру.

– заявил Суркис.

Также Игорь Михайлович признался, что ему сложно ответить относительно того, с кем больше общается – Шовковским или Ярмоленко. Суркис подчеркнул, что никакого конфликта между главным тренером и ветераном киевлян не было.

"Мне могут верить, могут не верить, но я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленко не существует и не было. Были рабочие моменты. Но Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер, как опытный игрок, который играл в топ-чемпионатах. А тренеру может это понравиться, а может – не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Или вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке, как после победных матчей, так и после поражений", – подчеркнул президент Динамо.

Напомним, что ранее сам Ярмоленко в комментарии для FootballHub рассказал, действительно ли был у него конфликт с Шовковским.

"У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру - пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня (26 октября – 24 Канал) победила. С хорошим настроением будем готовиться к Шахтеру", – заверил Ярмоленко.

Что известно о "конфликте" Ярмоленко с Шовковским?

В конце лета 2025 года впервые появились слухи ро вероятный конфликт между Ярмоленко и Шовковским, который якобы снова вспыхнул в октябре текущего года.

Сообщалось, что Шовковский выгнал Ярмоленко с одной из тренировок киевлян из-за ненадлежащего подхода к работе. А уже в октябре Ярмоленко покинул расположение Динамо в Польше после матча Лиги конференций против английского Кристал Пэлас. Андрей объяснил свой отъезд семейными обстоятельствами. Это удивило главного наставника "бело-синих", о чем он открыто заявил на пресс-конференции.

Впоследствии вингер вернулся в Украину и возобновил тренировочный процесс с киевлянами. Несмотря на это Ярмоленко не поехал с командой на выездной матч Лиги конференций против турецкого Самсунспора. Информировалось, что Андрей пропустит игру из-за простуды. Однако бывший игрок Динамо Олег Саленко не поверил в такую версию отсутствия Ярмоленко на игре.

Напомним, что 2 ноября Динамо уступило Шахтеру 1:3 в рамках 11-го тура УПЛ-2025/2026. "Горняки" взяли реванш у киевлян за поражение в 1/8 финала Кубка Украины (2:1), увеличив свое преимущество в турнирной таблице уже до 4-х баллов.