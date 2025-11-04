Особенно об этом говорили после серии из пяти ничьих Динамо в УПЛ. Однако наставник киевлян продолжает свою работу и имеет кредит доверия от руководства клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

Что сказал Суркис о Шовковском?

Президент "бело-синих" Игорь Суркис дал комментарий относительно слухов о возможном увольнении Александра Шовковского. Он резко высказался о призывах отправить тренера в отставку.

В прошлом году он выиграл чемпионат и его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие великие футболисты, полупьяницы, которые уже не играют, дают интервью и рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им. Если потребуется, я сам приму решение. Я вижу, как Шовковский работает, он прогрессирует как тренер и набирается опыта,

– говорит Суркис.

Президент киевлян заверил, что у него есть кредит доверия к наставнику. На данный момент вопрос об увольнении тренера не стоит и такое решение Суркис будет принимать исключительно сам.

На сегодня я уверен в Шовковском и доверяю ему. Пусть пишут, что хотят. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. У меня к нему есть доверие. Надо, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет, то, конечно, встанет вопрос о смене тренера. Но я убежден, что Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы ему всячески способствовать в этом,

– резюмировал президент Динамо.

Напомним, что Александр Шовковский возглавил Динамо в ноябре 2023 года, сменив на посту Мирчу Луческу. За это время экс-вратарь провел во главе команды 86 матчей, одержав 51 победу, сообщает Transfermarkt.

