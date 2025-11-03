Шахтеру удалось одержать победу над принципиальным соперником со счетом 3:1. Однако во втором тайме произошел спорный эпизод, который повлиял на итог матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Был ли фол Конопли?

На 60-й минуте Ефим Конопля сбил в своей площадке Шолу Огундану. Этот момент мог привести к пенальти в ворота Шахтера, но судья решил не указывать на отметку.

Тот эпизод еще и привел к большой стычке между игроками. После игры УАФ опубликовала решение комитета арбитров, который признал решение рефери Виталия Романова ошибочным.

"Во время борьбы за мяч в штрафной площади игрок Динамо успешно протолкнул мяч и имел возможность продолжить владение. Он был неосторожно атакован защитником Шахтера. Главный арбитр находился близко к эпизоду, но не имел оптимального угла обзора, шоб полноценно оценить момент. В итоге он не зафиксировал нарушение правил и позволил игре продолжиться. Как видим на видеоповторах, только один ракурс из-за ворот давал полную и справедливую картину эпизода", – говорится в заявлении.

Арбитры VAR имели необходимый ракурс в своем распоряжении, однако не предложили рефери просмотр момента. Это могло бы предоставить ему дополнительную информацию для принятия правильного решения. Такое действие защитника подпадает под определение фола, что должен наказываться назначением пенальти. Это решение арбитра VAR комитет считает ошибочным,

– резюмирует эпизод комитет арбитров УАФ.

Отметим, что на тот момент счет был 2:1 в пользу Шахтера. Пенальти мог привести к голу киевлян и восстановлению ничейного счета. Поэтому неудивительно, что представители Динамо возмутились судейством.

Красноречиво свое мнение относительно фола Конопли высказал тренер киевлян Александр Шовковский. Он считает, что судьи уже не впервые ошибаются в матчах Динамо в пользу соперника.

Если мы не ставим в таком матче пенальти на Шоли... Это чистый пенальти! И это уже второй такой момент с участием моей команды. Простите меня, я не знаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус. Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, который сказал, что это чистый пенальти. И совсем другая игра была бы. Но это какой-то произвол,

– заявил Шовковский в интервью Футбол 360.

В итоге Динамо побежало отыгрываться и пропустило в компенсированное время, из-за чего был зафиксирован счет 1:3. Эта победа позволила Шахтеру закрепиться на первом месте.

