Особливо про це казали після серії з п'яти нічиїх Динамо в УПЛ. Проте наставник киян продовжує свою роботу та має кредит довіри від керівництва клубу, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

Що сказав Суркіс про Шовковського?

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс дав коментар щодо чуток про можливе звільнення Олександра Шовковського. Він різко висловився про заклики відправити тренера у відставку.

Минулого року він виграв чемпіонат і його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівпʼянички, які вже не грають, дають інтерв’ю та розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати. Але вирішувати це не їм. Якщо буде потрібно, я сам прийму рішення. Я бачу, як Шовковський працює, він прогресує як тренер і набирається досвіду,

– каже Суркіс.

Президент киян запевнив, що у нього є кредит довіри до наставника. На цей момент питання про звільнення тренера не стоїть і таке рішення Суркіс буде ухвалювати виключно сам.

На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому. Нехай пишуть, що хочуть. Скільки працювати Шовковському, вирішувати буду лише я. В мене до нього є довіра. Треба, щоб команда прогресувала. Якщо цього не буде, то, звісно, постане питання про зміну тренера. Але я переконаний, що Шовковський може прогресувати разом з командою. І ми готові йому всіляко сприяти в цьому,

– резюмував президент Динамо.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді 2023 року, змінивши на посту Мірчу Луческу. За цей час ексворотар провів на чолі команди 86 матчів, здобувши 51 перемогу, повідомляє Transfermarkt.

