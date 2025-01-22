В офис Динамо поступило одно письмо, – Суркис анонсировал трансфер игрока команды
В последнее время в СМИ циркулируют слухи о вероятном уходе из команды нескольких игроков основы. Зарубежным клубам приписывают интерес к Денису Попову, Николаю Шапаренко, Григорию Бущану и Владимиру Бражко.
Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на трансферные слухи вокруг лидеров команды. Он сообщил о реальном интересе только к одному футболисту, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
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Загадочный трансфер Динамо
Интересно, что речь не идет о Денисе Попова или Владимира Бражко, которых сватают в Трабзонспор и Борнмут соответственно.
"Я разговаривал с Поповым – на него никто не выходил. Да и не мог выйти, потому что обращаться надо в Динамо, чьим игроком Денис будет еще полтора года. Так же мы не получали ни одного официального предложения по Бражко.
Интерес вокруг него разве что на уровне слухов, а я привык доверять документам. Мы входим в переговоры тогда, когда видим официальное письмо о заинтересованности в наших футболистах на фирменном бланке другого клуба. А не тогда, когда читаем что-то в интернете или получаем звонки от агентов.
По состоянию на сейчас в офис клуба поступило только одно такое письмо – и это не о Попове или Бражко", – рассказал Суркис.
Зимние трансферы Динамо
- Напомним, что зимой "бело-синих" покинули ветераны клуба – Александр Андриевский (стал игроком Полесья) и Владимир Шепелев (свободный агент).
- В аренду в Ворсклу отправились молодые Навин Малыш и Александр Шевченко.
- Кроме того, в один из клубов Саудовской Аравии сватают голкипера Григория Бущана, а в турецкий Трабзонспор – Николая Шапаренко.
- Мексиканский Пумас проявляет предметный интерес к панамскому легионеру Динамо Эдуардо Герреро.
- До сих пор киевляне не подписали ни одного новичка. Ожидается, что в ближайшее время контракт с Динамо подпишет 19-летний бразилец Лео Агостиньо.