В офис Динамо поступило одно письмо, – Суркис анонсировал трансфер игрока команды

В последнее время в СМИ циркулируют слухи о вероятном уходе из команды нескольких игроков основы. Зарубежным клубам приписывают интерес к Денису Попову, Николаю Шапаренко, Григорию Бущану и Владимиру Бражко.

Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на трансферные слухи вокруг лидеров команды. Он сообщил о реальном интересе только к одному футболисту, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Загадочный трансфер Динамо

Интересно, что речь не идет о Денисе Попова или Владимира Бражко, которых сватают в Трабзонспор и Борнмут соответственно.

"Я разговаривал с Поповым – на него никто не выходил. Да и не мог выйти, потому что обращаться надо в Динамо, чьим игроком Денис будет еще полтора года. Так же мы не получали ни одного официального предложения по Бражко.

Интерес вокруг него разве что на уровне слухов, а я привык доверять документам. Мы входим в переговоры тогда, когда видим официальное письмо о заинтересованности в наших футболистах на фирменном бланке другого клуба. А не тогда, когда читаем что-то в интернете или получаем звонки от агентов.

По состоянию на сейчас в офис клуба поступило только одно такое письмо – и это не о Попове или Бражко", – рассказал Суркис.

Зимние трансферы Динамо