Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на трансферні чутки довкола лідерів команди. Він повідомив про реальний інтерес лише до одного футболіста, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.
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Загадковий трансфер Динамо
Цікаво, що мова не йде про Дениса Попова або Володимира Бражка, яких сватають у Трабзонспор та Борнмут відповідно.
"Я розмовляв із Поповим – на нього ніхто не виходив. Та й не міг вийти, бо звертатися треба до Динамо, чиїм гравцем Денис буде ще півтора року. Так само ми не отримували жодної офіційної пропозиції щодо Бражка.
Інтерес навколо нього хіба що на рівні чуток, а я звик довіряти документам. Ми входимо в переговори тоді, коли бачимо офіційний лист щодо зацікавленості в наших футболістах на фірмовому бланку іншого клубу. А не тоді, коли читаємо щось в інтернеті чи отримуємо дзвінки від агентів.
Станом на зараз до офісу клубу надійшов лише один такий лист – і це не про Попова або Бражка", – розповів Суркіс.
Зимові трансфери Динамо
- Нагадаємо, що взимку "біло-синіх" покинули ветерани клубу – Олександр Андрієвський (став гравцем Полісся) та Володимир Шепелєв (вільний агент).
- В оренду до Ворскли вирушили молоді Навін Малиш та Олександр Шевченко.
- Крім того, в один з клубів Саудівської Аравії сватають голкіпера Григорія Бущана, а у турецький Трабзонспор – Миколу Шапаренка.
- Мексиканський Пумас виявляє предметний інтерес до панамського легіонера Динамо Едуардо Герреро.
- Натомість досі кияни не підписали жодного новачка. Очікується, що найближчим часом контракт з Динамо підпише 19-річний бразилець Лео Агостіньо.