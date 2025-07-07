Пресс-служба Динамо опубликовало эффектное видео с президентом клуба Игорем Суркисом. На нем владелец "бело-синих" демонстрирует технику жонглирования мячом, пишет 24 Канал.
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Новый форвард для Динамо
Ни один сбор Динамо не проходит без мастер-класса президента. Boss on air,
– подписала ролик пресс-служба киевлян.
Суркис жонглирует мячом: видео
Мастерство Суркиса не осталось без внимания болельщиков столичного клуба. В комментариях они отметили бразильскую технику президента Динамо.
Кто-то даже предложил включить Игоря Суркиса в заявку "бело-синих" на еврокубки.
- "Вот и трансфер подъехал под еврокубки, молодой и перспективный".
А вот больше всего предпочтений собрал комментарий экс-форварда Динамо Артема Милевского.
- "Михалыч творит вещи", – написал в своем оригинальном стиле Артем.
Комментарий Артема Милевского / скриншот из инстаграма
Напомним, что подопечные Александра Шовковского сыграли на сборах уже два матча против Кишварды. В первом поединке киевляне уступили со счетом 0:2, а во втором взяли убедительный реванш – 3:0.