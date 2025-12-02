Били по лицу и плевали: фанаты Ниццы напали на игроков после проигрыша в чемпионате Франции
- После поражения от Лорьяна игроки Ниццы столкнулись с агрессивными фанатами.
- Болельщики избили Моффи и Бога, а также оскорбляли их расистскими выкриками.
Французская Ницца разочаровывает фанатов в текущем сезоне. Команда проваливает евросезон и идет в середине турнирной таблицы Лиги 1.
Очередная неудача клуба привела к скандальному эпизоду. На прошлых выходных Ницца сенсационно уступила на выезде аутсайдеру таблицы Лорьяну (1:3), сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot Mercato.
Что произошло в Ницце?
Для "орлов" это было уже шестое поражение подряд во всех турнирах. После возвращения команды с выезда ее встретили немало возмущенных фанатов в аэропорту.
Когда же игроки прибыли на базу, там их уже ждали около 400 озлобленных болельщиков. Они выражали недовольство игрой команды и требовали отставки тренера Франка Эса.
В конце концов толпа заставила игроков выйти из автобуса для откровенного разговора. Однако во время него фанаты вели себя неадекватно и оскорбляли футболистов.
Дошло до того, что нападающих Ниццы Жереми Бога и Терема Моффи начали бить по лицу и плевать в них. Также в их адрес звучали расистские выкрики.
Как сообщает RMC Sport, оба игрока покинули расположение команды и отказываются играть за Ниццу из соображений безопасности. Моффи и Бога находятся в шоковом состоянии.
Как Ницца проваливает сезон?
- В прошлом сезоне "орлы" заняли четвертое место в чемпионате Франции. Это позволило команде выйти в квалификацию Лиги чемпионов.
- Однако там подопечные Франка Эса сразу же вылетели от Бенфики в третьем раунде. Команда перешла в основную стадию Лиги Европы.
- В этом турнире команда пока откровенно позорится, потерпев пять поражений в пяти матчах. Ницца идет на последнем месте.
- В чемпионате "орлы" посредственно стартовали, но оказались среди лидеров после мощного октября. Тогда команда получила 10 очков в матчах против Монако, Лиона, Ренна и Лилля.
- Впрочем после этого Ницца проиграла четыре матча подряд и упала на 10 место. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет девять баллов.