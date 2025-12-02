Били по лицу и плевали: фанаты Ниццы напали на игроков после проигрыша в чемпионате Франции

Французская Ницца разочаровывает фанатов в текущем сезоне. Команда проваливает евросезон и идет в середине турнирной таблицы Лиги 1.

Очередная неудача клуба привела к скандальному эпизоду. На прошлых выходных Ницца сенсационно уступила на выезде аутсайдеру таблицы Лорьяну (1:3), сообщает 24 Канал со ссылкой на Foot Mercato.

Что произошло в Ницце?

Для "орлов" это было уже шестое поражение подряд во всех турнирах. После возвращения команды с выезда ее встретили немало возмущенных фанатов в аэропорту.

Когда же игроки прибыли на базу, там их уже ждали около 400 озлобленных болельщиков. Они выражали недовольство игрой команды и требовали отставки тренера Франка Эса.

В конце концов толпа заставила игроков выйти из автобуса для откровенного разговора. Однако во время него фанаты вели себя неадекватно и оскорбляли футболистов.

Дошло до того, что нападающих Ниццы Жереми Бога и Терема Моффи начали бить по лицу и плевать в них. Также в их адрес звучали расистские выкрики.

Как сообщает RMC Sport, оба игрока покинули расположение команды и отказываются играть за Ниццу из соображений безопасности. Моффи и Бога находятся в шоковом состоянии.

Как Ницца проваливает сезон?