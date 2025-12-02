Били по обличчю та плювали: фанати Ніцци напали на гравців після програшу в чемпіонаті Франції

Французька Ніцца розчаровує фанатів у поточному сезоні. Команда провалює євросезон та йде в середині турнірної таблиці Ліги 1.

Чергова невдача клубу призвела до скандального епізоду. На минулих вихідних Ніцца сенсаційно поступилась на виїзді аутсайдеру таблиці Лор'яну (1:3), повідомляє 24 Канал з посиланням на Foot Mercato.

Що сталось у Ніцці?

Для "орлів" це була вже шоста поразка поспіль в усіх турнірах. Після повернення команди з виїзду її зустріли чимало обурених фанатів в аеропорту.

Коли ж гравці прибули на базу, там їх вже чекали близько 400 озлоблених вболівальників. Вони висловлювали незадоволення грою команди та вимагали відставки тренера Франка Еса.

Зрештою натовп змусив гравців вийти з автобуса для відвертої розмови. Проте під час неї фанати поводили себе неадекватно та ображали футболістів.

Дійшло до того, що нападників Ніцци Жеремі Бога та Терема Моффі почали бити по обличчю та плювати в них. Також на їх адресі лунали расистські вигуки.

Як повідомляє RMC Sport, обидва гравці залишили розташування команди і відмовляються грати за Ніццу з міркувань безпеки. Моффі та Бога перебувають у шоковому стані.

Як Ніцца провалює сезон?