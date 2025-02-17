Украина показала второй результат в истории на Играх непокоренных: медальные итоги

В Канаде с 8 по 16 февраля проходили Игры непокоренных. Они стали сверхуспешными для Украины.

Наша команда была представлена самым большим составом в своей истории. Участие в соревнованиях приняли 35 украинских ветеранов и военнослужащих, сообщает 24 Канал.

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В очередной раз продемонстрировали несокрушимость

Впервые соревнования имели гибридный формат, где участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта. Всего в турнире было представлено 11 дисциплин: гребля на тренажерах, плавание, волейбол сидя, баскетбол, регби на креслах колесных, горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжные гонки, скелетон и керлинг.

Несмотря на то, что главная цель соревнований является реабилитация, а не награды, украинские воины смогли показать и очень высокие результаты. Они завоевали 30 медалей, поднявшись на подиум в семи видах спорта.

Украина закончила турнир, имея в активе 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград. Это позволило "сине-желтым" занять третье место в общем медальном зачете.

Топ-5 сборных в медальном зачете Игр непокоренных-2025

США – 23 "золото" + 18 "серебро" + 14 "бронза" = 55 медалей Австралия – 19+12+5 = 36 Украина – 12+11+7 = 30 Великобритания – 11+15+12 = 38 Италия – 7+2+0 = 9

Важно. Результат "сине-желтых" на Играх непокоренных-2025 стал вторым лучшим за всю историю участия команды в этих соревнованиях. Украинские воины повторили рекорд по количеству первых мест, установленный на Играх-2023, но тогда общее количество было больше – 34.

Отметим, что больше всего наград в составе сборной Украины з+завоевал военнослужащий ВСУ Игорь Олейник. Он шесть раз оказывался на подиуме – по три золотые и серебряные медали.