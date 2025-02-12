Во вторник, 11 февраля, в канадском Уистлере состоялись лыжные гонки стоя (класса INO2). Украинские спортсмены собрали весь комплект наград в этом виде соревнований, пишет 24 Канал.

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Триумф украинцев на Играх непокоренных

Победу в лыжных гонках одержал Владимир Марченко. Он преодолел дистанцию за 3:02.80 минуты и принес первую золотую медаль для сборной Украины на Играх непокоренных-2025.

Вторую ступеньку пьедестала занял Ярослав Шаркий, который уступил победителю лишь 40 секунд. Третье место занял Валерий Одайник, которому досталась бронзовая награда.

Результат лыжных гонок (INO2)

1. Владимир Марченко (Украина) 3:02.80 мин.

2. Ярослав Шаркий (Украина) +0.40

3. Валерий Одайник (Украина) +1:55.00

В целом сборная Украины завоевала на Играх непокоренных пять медалей. Еще две серебряные медали завоевали Виктор Дикий в лыжных гонках (класс сидячих) и Арсен Рябошапка в горнолыжном спорте класса IAS2.

Соревновательная программа Игр непокоренных продлится до 16 февраля. Украину представляет рекордное в истории количество участников – 35 спортсменов.