ИИ спрогнозировал последнего соперника в карьере Усика: кто будет фаворитом

Александр Усик 19 июля стал первым трехкратным абсолютом в истории бокса. В битве за это звание он нокаутировал британского панчера Даниэля Дюбуа.

Ранее украинец анонсировал, что завершит карьеру после следующего боя. 24 Канал спросил у искусственного интеллекта, кто может стать последним оппонентом Александра Усика и каковы шансы, что действующий абсолют потерпит свое первое поражение на профи-ринге.

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Что прогнозирует ИИ на последний бой Усика?

ChatGPT назвал шестерых наиболее вероятных соперников для украинского боксера. Он в список добавил Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Джозефа Паркера, Агита Кабайела, Мартина Баколе и Чжилей Чжана.

ИИ считает, что сейчас главным фаворитом на роль последнего оппонента для Александра Усика является Джозеф Паркер. Новозеландец является обязательным претендентом на пояс WBO и самым серьезным боксером из тех, кого еще не бил действующий король хевивейта.

При этом самым опасным соперником для украинца до сих пор остается Тайсон Фьюри из-за своих габаритов и опыта. Если он будет мотивированным и вернется на ринг, то потенциально британец имеет лучшие шансы из всех одолеть Александра Усика.

Именно противостояние с "Цыганским королем" ИИ считает наиболее вероятным из-за ряда факторов:

Самый большой финансовый поединок в дивизионе

Завершение трилогии

Возможность Фьюри вернуться на вершину

Идеальный "последний вызов" для Усика

Также ChatGPT оценил в процентах вероятность организации боя с каждым боксером из своей подборки. Он дает аж 65%, что состоится трилогия Усик – Фьюри, если британец вернется на ринг, а также считает именно шансы "Цыганского короля" самыми высокими одолеть украинца, но все равно фаворитом будет действующий абсолют.



Шансы боксеров провести бой с Усиком и вероятность их победы / Скриншот ChatGPT

Вывод. Если Фьюри останется на пенсии, то самым вероятным соперником для Александра Усика является Джозеф Паркер. Если же британец вернется – он почти гарантированно станет последним оппонентом украинца.

Напомним, что накануне Усик снялся в фильме о бойце ММА. Премьера киноленты с участием нашего боксера запланирована уже на осень 2025 года.