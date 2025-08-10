В воскресенье, 10 августа, свой день рождения празднует гимнаст и призер Олимпийских игр Илья Ковтун. Уроженцу Черкасс исполняется 22 года.

Новый год жизни украинский атлет, сменивший спортивное гражданство, в Осиеке, что в Хорватии. 24 канал рассказывает о достижениях, карьеру, скандалы и личную жизнь гимнаста.

Что известно о карьере Ковтуна?

Илья Ковтун родился 10 августа 2003 года в Черкассах. Парень начал заниматься гимнастикой в возрасте 6 лет благодаря родителям, которые привели его в местную детско-юношескую спортивную школу.

Затем Ковтун переехал в Киев, чтобы тренироваться в лучших условиях. В возрасте 14 лет Илья начал выступать на международных юношеских соревнованиях, где получил немалое количество наград.

Первый большой успех Ильи Ковтуна состоялся в 2019 году на Юношеском олимпийском фестивале в Баку. Украинский гимнаст завоевал несколько наград, а в том же году стал чемпионом континентального первенства среди юниоров в многоборье.

В 17 лет Илья Ковтун получил "бронзу" на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. Спортсмен стал самым молодым украинцем, который завоевал медаль на соревнованиях среди взрослых.

Впоследствии Ковтун начал стабильно выступать на чемпионатах Европы и мира и других международных турнирах. Вершиной карьеры Ильи стали Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Илья Ковтун выступил в финале в упражнениях на параллельных брусьях. Атлет завоевал "серебро", показав результат 15,500 баллов.

Илья Ковтун завоевал "серебро" на ОИ-2024 / Фото Getty Images

Ковтун стал первым украинцем, который принес сборной медаль по спортивной гимнастике на Играх в Париже в том году.

Смена спортивного гражданства

В один момент любовь Ильи Ковтуна к Украине, который к тому же имеет немалое количество патриотических татуировок, исчезла. Гимнаст решил сменить спортивное гражданство и представлять другую страну.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Илья Ковтун часто тренировался за пределами родной страны. Наибольшее количество времени атлет проводил в Хорватии.

Очевидно, украинскому спортсмену понравилась тихая жизнь без постоянных обстрелов и он решил остаться в Осиеке и выступать под хорватским флагом. Сам гимнаст объяснил свое решение тем, что хочет тренироваться в стабильных условиях.

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики в июле 2025 года утвердил переход Ильи Ковтуна из сборной Украины в Хорватию. Теперь спортсмен появится на соревнованиях только в 2026 году, как завершится срок обязательного карантина.

Какие тату у Ковтуна?

Илья Ковтун смог убрать публикации в инстаграме, связанные с поддержкой Украины. Однако избавиться от татуировок гораздо сложнее и больнее, чем удалить сообщения в социальных сетях.

Спортсмен имеет немалое количество патриотических тату. С февраля 2022 года Илья Ковтун украсил свое тело: монументом "Родина-Мать", цитатой Тараса Шевченко из поэмы Екатерина: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Также Илья Ковтун набил тату со словом "Воля" в виде трезубца, подсолнух, который является символом родной страны и памятью о защитниках Украины, а также надпись Home с картой Украины.

Татуировка Ильи Ковтуна / Фото из соцсетей гимнаста, Getty Images

Илья Ковтун объяснял, что его тату демонстрируют любовь к Украине и поддержку Родины, которая защищается от российских оккупантов. Какая судьба у татуировок после смены гимнастом спортивного гражданства неизвестно.

Личная жизнь гимнаста

Илья Ковтун не раскрывает на публику свою личную жизнь. Гимнаст во многих интервью пытался избегать подобных вопросов, подчеркивая, что "личное – не публичное".

Однако однажды спортсмен признался, что у него есть девушка. Спортсмен заявил, что его возлюбленная из Осиека, где он поселился.

Семья Ильи Ковтуна живет отдельно от атлета. Отец гимнаста вместе с его сестрой проживают в Польше, а мать спротсмена осталась в Украине.

Ранее мы рассказывали, куда исчезла и чем занимается Екатерина Серебрянская, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.