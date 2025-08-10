У неділю, 10 серпня, свій день народження святкує гімнаст та призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун. Уродженцю Черкас виповнюється 22 роки.

Новий рік життя український атлет, змінивший спортивне громадянство, в Осієку, що у Хорватії. 24 канал розповідає про досягнення, кар'єру, скандали та особисте життя гімнаста.

Читайте також Доленосна Атланта та не один шлюб: що відомо та де зараз олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва

Що відомо про кар'єру Ковтуна?

Ілля Ковтун народився 10 серпня 2003 року у Черкасах. Хлопець почав займатись гімнастикою у віці 6 років завдяки батькам, які привели його у місцеву дитячо-юнацьку спортивну школу.

Потім Ковтун переїхав у Київ, аби тренуватись у кращих умовах. У віці 14 років Ілля почав виступати на міжнародних юнацьких змагання, де здобув чималу кількість нагород.

Перший великий успіх Іллі Ковтуна відбувся у 2019 році на Юнацькому олімпійському фестивалі у Баку. Український гімнаст завоював декілька нагород, а у тому ж році став чемпіоном континентальної першості серед юніорів у багатоборстві.

У 17 років Ілля Ковтун здобув "бронзу" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в японському Кітакюсю. Спортсмен став наймолодшим українцем, який завоював медаль на змаганнях серед дорослих.

Згодом Ковтун почав стабільно виступати на чемпіонатах Європи та світу та інших міжнародних турнірах. Вершиною кар'єри Іллі стали Олімпійські ігри 2024 року у Парижі.

Ілля Ковтун виступив у фіналі у вправах на паралельних брусах. Атлет завоював "срібло", показавши результат 15,500 балів.

Ілля Ковтун завоював "срібло" на ОІ-2024 / Фото Getty Images

Ковтун став першим українцем, який приніс збірній медаль зі спортивної гімнастики на Іграх у Парижі того року.

Зміна спортивного громадянства

В один момент любов Іллі Ковтуна до України, який до того ж має чималу кількість патріотичних татуювань, зникла. Гімнаст вирішив змінити спортивне громадянство та представляти іншу країну.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Ілля Ковтун часто тренувався за межами рідної країни. Найбільшу кількість часу атлет проводив у Хорватії.

Вочевидь, українському спортсмену сподобалось тихе життя без постійних обстрілів та він вирішив залишитись в Осієку та виступати під хорватським прапором. Сам гімнаст пояснив своє рішення тим, що хоче тренуватись у стабільних умовах.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики у липні 2025 року затвердив перехід Іллі Ковтуна зі збірної України до Хорватії. Тепер спортсмен з'явиться на змаганнях лише у 2026 році, як завершиться термін обов'язкового карантину.

Які тату у Ковтуна?

Ілля Ковтун зміг прибрати публікації в інстаграмі, що пов'язані з підтримкою України. Проте позбутись татуювань набагато складніше та болючіше, ніж видалити дописи у соціальних мережах.

Спортсмен має чималу кількість патріотичних тату. З лютого 2022 року Ілля Ковтун прикрасив своє тіло: монументом "Батьківщина-Мати", цитатою Тараса Шевченка з поеми Катерина: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Також Ілля Ковтун набив тату зі словом "Воля" у вигляді тризуба, соняшник, який є символом рідної країни та пам'яттю про захисників України, а також напис Home з мапою України.

Татуювання Іллі Ковтуна / Фото з соцмереж гімнаста, Getty Images

Ілля Ковтун пояснював, що його тату демонструють любов до України та підтримку Батьківщини, яка захищається від російських окупантів. Яка доля у татуювань після зміни гімнастом спортивного громадянства невідомо.

Особисте життя гімнаста

Ілля Ковтун не розкриває на публіку своє особисте життя. Гімнаст в багатьох інтерв'ю намагався уникати подібних питань, наголошуючи, що "особисте – не публічне".

Проте одного разу спортсмен зізнався, що в нього є дівчина. Спортсмен заявив, що його кохана з Осієка, де він оселився.

Родина Іллі Ковтуна живе окремо від атлета. Батько гімнаста разом з його сестрою проживають у Польщі, а мати спротсмена залишилась в Україні.

Раніше ми розповідали, куди зникла та чим займається Катерина Серебрянська, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики.