Тренер предателя Ковтуна заблокировала журналиста, разоблачившего ее ложь о государственных деньгах
Вокруг гимнаста Ильи Ковтуна, который променял украинское гражданство на хорватское, разразился очередной скандал. Оказалось, что его тренер пыталась создать впечатление об отсутствии государственного финансирования.
Ирина Горбачева утверждала, что она и ее подопечный не получали средств из украинского бюджета на подготовку и участие в соревнованиях. Однако оказалось, что это просто ложь, пишет 24 Канал.
Что известно о финансировании гимнаста Ковтуна из бюджета
После победы Ильи Ковтуна на чемпионате Европы его тренер в посте в соцсетях ни словом не упомянула об Украине. Журналист Артем Худолеев решил поинтересоваться у нее, почему бы не поблагодарить государство, которое долгие годы вкладывало средства в развитие спортсмена.
В ответ на это Горбачева начала жаловаться, что никто их не финансировал, и на это якобы есть доказательства в документах Министерства спорта.
Худолеев быстро нашел немалое количество указов и распоряжений, подтверждающих, что Ковтун и его наставница на самом деле получали регулярные выплаты от государства.
За олимпийскую медаль они получили по 80 тысяч долларов, им выделялись средства на чемпионаты мира и Европы, Илья получал президентскую стипендию, и даже власти Черкасс платили спортсмену из местного бюджета.
Всего за период 2023–2024 годов Илья Ковтун и Ирина Горбачева получили примерно 8,5 миллионов гривен.
Красноречивая реакция тренерши на разоблачение ее лжи: она просто заблокировала журналиста в соцсетях.
Что сказал Ковтун об изменении гражданства
Гимнаст прямо заявил, что не жалеет о решении променять Украину на Хорватию. Мол, к его успехам на новой родине относятся лучше, чем это делали украинцы.