Ковтун отсидит карантин из-за отказа от украинского гражданства

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун официально сменил гражданство. Известный спортсмен в дальнейшем будет представлять Хорватию.

Переход Ильи Ковтуна под флаг Хорватии предусматривает временное отстранение спортсмена от соревнований. Бывшему украинцу придется отсидеть год карантина, пишет 24 Канал со ссылкой на Хорватскую федерацию спортивной гимнастики.

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Когда Ковтун дебютирует за сборную Хорватии?

Хорватская федерация сообщила сообщила, что отстранение от международных соревнований для Ковтуна продлится до 10 июля 2026 года. Таким образом, спортсмен получит возможность дебютировать за сборную Хорватии на чемпионате Европы, который состоится в Загребе в августе 2026 года. Это континентальное первенство будет домашним для хорватов, а потому Ковтун будет выступать перед своими новыми болельщиками.

В октябре 2026 года также состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике. В Хорватии рассчитывают, что Илья завоюет для их сборной самые высокие награды на этих соревнованиях.

Ковтуну придется пропустить этапы Кубка мира и часть соревнований Кубка мирового вызова, которые будут проходить в первое полугодие 2026 года.

Главное об изменении гражданства Ковтуна