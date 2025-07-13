Ковтун отсидит карантин из-за отказа от украинского гражданства
- Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское, из-за чего будет отстранен от соревнований до июля 2026 года.
- Ковтун дебютирует за сборную Хорватии на чемпионате Европы в августе 2026 года, а в октябре 2026 года выступит на чемпионате мира.
- Смена гражданства произошла после подачи документов в 2024 году, и была подтверждена в июле 2025 года.
Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун официально сменил гражданство. Известный спортсмен в дальнейшем будет представлять Хорватию.
Переход Ильи Ковтуна под флаг Хорватии предусматривает временное отстранение спортсмена от соревнований. Бывшему украинцу придется отсидеть год карантина, пишет 24 Канал со ссылкой на Хорватскую федерацию спортивной гимнастики.
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Когда Ковтун дебютирует за сборную Хорватии?
Хорватская федерация сообщила сообщила, что отстранение от международных соревнований для Ковтуна продлится до 10 июля 2026 года. Таким образом, спортсмен получит возможность дебютировать за сборную Хорватии на чемпионате Европы, который состоится в Загребе в августе 2026 года. Это континентальное первенство будет домашним для хорватов, а потому Ковтун будет выступать перед своими новыми болельщиками.
В октябре 2026 года также состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике. В Хорватии рассчитывают, что Илья завоюет для их сборной самые высокие награды на этих соревнованиях.
Ковтуну придется пропустить этапы Кубка мира и часть соревнований Кубка мирового вызова, которые будут проходить в первое полугодие 2026 года.
Главное об изменении гражданства Ковтуна
- Напомним, что Илья Ковтун с 2022 года проживает в Хорватии. В конце 2024 года он вместе со своим тренером Ириной Горбачевой подали документы на смену гражданства.
- В Хорватии в ускоренном режиме решили все вопросы с получением нового паспорта. 10 июля 2025 года Международная федерация гимнастики подтвердила смену гражданства Ковтуна.
- За сборную Украины Илья Ковтун завоевал "серебро" на Олимпийских играх в Париже в упражнениях на параллельных брусьях. 21-летний спортсмен является двукратным призером чемпионата мира и четырехкратным чемпионом Европы.