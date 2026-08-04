Гимнаст Ковтун, сменивший гражданство, рассказал, как порадовал украинцев в тяжелые времена

Гимнаст Илья Ковтун, ставший вице-чемпионом Олимпийских игр в Париже, прокомментировал свое достижение. Спортсмен отметил, что завоеванная в столице Франции серебряная медаль является для него предметом настоящей гордости.

22-летний уроженец Черкасс, недавно сменивший спортивное гражданство, выразил уверенность в том, что его выступление порадовало украинцев в сложные времена. Об этом спортсмен рассказал в интервью хорватскому изданию Vecernij List.

Что Ковтун сказал о своей награде

По словам гимнаста, которого считают одним из самых талантливых атлетов современности, сначала он не до конца осознавал масштаб и значение олимпийской награды.

Я горжусь тем, что, завоевав олимпийскую медаль, принес хоть немного радости своей стране, которая переживала и до сих пор переживает тяжелые военные дни. Иметь медаль с Олимпиады, какой бы она ни была, – мечта каждого спортсмена,

– подчеркнул Ковтун.

В то же время спортсмен поделился и печалью из-за упущенных возможностей завоевать больше наград. На Играх в Париже он дважды останавливался в шаге от пьедестала.

Единственное небольшое разочарование – это то, что в двух дисциплинах – многоборье и вольных упражнениях – я занял четвертое место, я был совсем рядом с еще двумя медалями. Это были мои вторые Олимпийские игры, в Токио-2021 мне было 17 лет, и я был самым молодым в сборной Украины,

– вспомнил гимнаст.

Ковтун долгое время защищал "сине-желтый" флаг, однако с 2025 года сменил спортивное гражданство и переехал в Хорватию, отказавшись от дальнейших выступлений за сборную Украины.

В соответствии с международными правилами, срок обязательного карантина в связи со сменой гражданства уже истек. Начиная с июля 2026 года, Ковтун получил право полноценно выступать на международной арене под хорватским флагом.

Международное возвращение и дебют Ковтуна за новую сборную запланированы на домашний для него Чемпионат Европы-2026, который пройдет в Загребе с 19 по 23 августа.