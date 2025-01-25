Отклонил предложения Динамо и Шахтера: участник Олимпиады-2024 стал игроком Металлиста 1925
Игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский определился с новым клубом. Талантливый футболист подписал контракт с представителем Первой лиги.
Харьковский Металлист выиграл борьбу за Илью Крупского у грандов украинского футбола и американского Ингленд Революшн. Трансферная сага, которая длилась несколько месяцев, завершилась в пользу "желто-синих", пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Металлиста 1925.
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Неожиданный выбор Крупского
Илья Крупский подписал с Металлистом 1925 контракт сроком на четыре года. Однако дебют правого защитника за новую команду состоится уже в новом сезоне. Ближайшие полгода Илья проведет за полтавскую Ворсклу на правах аренды. Таким было условие этого сенсационного трансфера.
Илья Крупский – игрок Металлиста 1925 / фото ФК Металлист 1925
По данным Transfermakt, Ворскла получила за своего воспитанника один миллион евро. Хотя ранее фигурировала сумма в размере трех миллионов евро.
Участник Олимпиады-2024 и надежда сборной Украины
- Илья Крупский родился в Виннице 2 октября 2004 года. Первые шаги в футболе он делал в ДЮСШ родного города и запорожского Металлурга.
- В феврале 2021 года Илья стал игроком полтавской Ворсклы. За основную команду он сыграл 53 матча, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
- Крупский регулярно вызывался в лагерь юношеской и молодежной сборной Украины. Летом 2024 года принимал участие в Олимпиаде-2024.