Все из-за Лукашенка: экс-футболист Динамо отказался лететь на игру Лиги Европы

В четверг, 17 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них казахстанский Актобе дома будет принимать польскую Легию.

В этом матче гостям не поможет белорусский нападающий Илья Шкурин. Футболист отказался лететь на поединок по "политическим причинам", сообщает 24 Канал со ссылкой на Кшиштофа Марчиняка.

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Почему экс-динамовец не полетит в Казахстан?

По данным польского журналиста, 25-летний форвард опасается, что белорусский режим в сотрудничестве с силовыми структурами Казахстана может создать ему проблемы. Например, запретить въезд в страну или задержать из-за открытой критики Александра Лукашенка.

Отметим, что Илья Шкурин после сфальсифицированных выборов и протестов, которые жестко подавили приказом самопровозглашенного президента Беларуси, не возвращался в родную страну. Он также отказался выступать за национальную сборную, пока не сменится власть.

Справка. В первом поединке с Легия дома одолела Актобе со счетом 1:0. Победитель этой пары в следующем круге квалификации сыграет против чешского Баника из Остравы.

Напомним, что Илья Шкурин летом 2021 года перешел в киевское Динамо, но так и не смог закрепиться в составе. Он провел за "бело-синих" 11 матчей, в которых отдал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион УПЛ узнал своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов. Им неожиданно стал представитель Мальты.