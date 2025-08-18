Он помог действующим чемпионам Франции одержать минимальную победу со счетом 1:0, проведя на поле всю игру. После финального свистка защитник сборной Украины поделился своими эмоциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

Читайте также Тренер ПСЖ оценил дебют Забарного во Франции

Что сказал Забарный о своем дебюте за ПСЖ?

Илья заявил, что почувствовал разницу между чемпионатами Англии и Франции. Он признался, что ему нравится играть в команде, которая по большей части атакует, а также отметил поддержку фанатов.

"Лига 1? Конечно, здесь все по-другому, но мне понравилось. Я люблю играть за команды, которые много владеют мячом. Мне это очень понравилось. Я чувствовал себя очень хорошо на протяжении матча.

Болельщики были рядом, было очень приятно играть с их поддержкой. Они не переставали петь. Я недавно знаком со своими товарищами по команде, они невероятные игроки. Я очень рад быть здесь, все стараются мне помочь", – сказал украинский защитник.

К слову. Илья Забарный стал десятым украинским игроком в чемпионате Франции за время независимости. Рекордсменом по количеству матчей пока является легендарный Александр Заваров.

Отметим, что следующий поединок ПСЖ проведет дома против Анже. Игра состоится 22 августа и начнется в 21:45 по киевскому времени.