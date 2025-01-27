"Сыграл очень классно": легенда сборной Англии расхвалил украинца за игру в АПЛ

Гари Линекер высказался относительно игры Борнмута в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. В частности, легенда английского футбола выделил оборону команды.

Бывший игрок сборной Англии поделился мыслями относительно Ильи Забарного и Дина Хюйсена. Эксперт оценил действия дуэта защитников в игре против Ноттингем Форест, сообщает 24 канал со ссылкой на The Rest is Football.

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Высокая оценка для Забарного

Гари Линекер удивлен тем, что Борнмут победил неистовый Ноттингем Форест со счетом 5:0. Ведь "шустрые деревья" сенсационно занимают третью строчку турнирной таблицы АПЛ и не проигрывали с декабря 2024 года.

Бывший футболист отдал должное паре центральных защитников "вишен". Легенда сборной Англии расхвалил Дина Хюйсена и Илью Забарного за победу над Ноттингемом.

Хейсон снова выглядел очень хорошо. Он и Забарный, два центральных защитника, были выдающимися. Они оба сыграли очень классно. Выиграть у Форест так, как они это сделали, когда те были в такой форме,

– сказал Линекер.

Эксперт вспомнил, что Борнмут победил Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл в текущем сезоне. А также заметил, что "вишен" ожидает замечательный матч против Ливерпуля, который лидирует в АПЛ.

Отметим, что Дин Хюйсен и Илья Забарный начали играть вместе в центре обороны 11 матчей назад. С чего времени продолжается беспроигрышное шествие Борнмута в чемпионате Англии сезона-2024/2025.