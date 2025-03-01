"Мы должны показать": тренер Борнмута рассказал о влиянии отсутствия Забарного

Илья Забарный впервые получил красную карточку с момента перехода в Борнмут. Это произошло в минувший уикенд в матче Английской Премьер-лиги против Вулверхэмптона. В итоге "вишни" проиграли "волкам" 1:0.

Украинский защитник получил наказание в виде трехматчевой дисквалификации. Главный тренер Борнмута прокомментировал отсутствие Забарного на поле, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

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Ираола о роли Забарного в Борнмуте

Испанский специалист выделил роль Ильи Забарного в Борнмуте. Ирало отметил, что когда украинец был доступен он обязательно попадал в основной состав команды.

Поэтому "вишням" приходится сложно без украинского защитника. По словам Ираолы, Забарный сильный, надежный футболист и является ключевым игроком для Борнмута.

Такие вещи случаются со всеми командами в течение сезона, поэтому мы должны показать, что у нас есть другие игроки, которые могут выполнять его работу. Заба, безусловно, важный игрок для нас,

– сказал Ираола.

Отметим, что Илья Забарный уже пропустил матч 27-го тура АПЛ-2024/2025 против Брайтона. Борнмут уступил "мартинам" со счетом 2:1.

К слову. Илья Забарный в текущем сезоне до удаления сыграл во всех матчах Борнмута. На счету украинского защитника 28 проведенных поединков в АПЛ и Кубке Англии.

Также украинец не сыграет против Вулверхэмптона 1 марта в пятом круге Кубка Англии-2024/2025. Дисквалификация Забарного завершится после матча с Тоттенхэмом в АПЛ – 9 марта.