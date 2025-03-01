Український захисник отримав покарання у вигляді триматчевої дискваліфікації. Головний тренер Борнмута прокоментував відсутність Забарного на полі, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

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Іраола про роль Забарного у Борнмуті

Іспанський спеціаліст виділив роль Іллі Забарного в Борнмуті. Ірало зазначив, що коли українець був доступний він обов'язково потрапляв у основний склад команди.

Тому "вишням" доводиться складно без українського захисника. Зі слів Іраоли, Забарний сильний, надійний футболіст та є ключовим гравцем для Борнмута.

Такі речі трапляються з усіма командами протягом сезону, тому ми повинні показати, що у нас є інші гравці, які можуть виконувати його роботу. Заба, безумовно, важливий гравець для нас,

– сказав Іраола.

Зазначимо, що Ілля Забарний вже пропустив матч 27-го туру АПЛ-2024/2025 проти Брайтона. Борнмут поступився "мартинам" з рахунком 2:1.

До слова. Ілля Забарний у поточному сезоні до вилучення зіграв у всіх матчах Борнмута. На рахунку українського захисника 28 проведених поєдинків в АПЛ та Кубку Англії.

Також українець не зіграє проти Вулверхемптона 1 березня у п'ятому колі Кубка Англії-2024/2025. Дискваліфікація Забарного завершиться після матчу з Тоттенхемом в АПЛ – 9 березня.