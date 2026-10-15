Забарный может покинуть ПСЖ: назвали клуб, в котором украинец продолжит карьеру

Илья Забарный может внести изменения в свою карьеру. Одним из возможных вариантов для украинца является переезд в Лондон.

Защитник может покинуть ПСЖ уже во время зимнего трансферного окна. Об этом в соцсети Х сообщил ресурс Transfer News.

Куда может перейти Илья Забарный

Долгое время украинца связывают с возвращением в АПЛ. Одним из кандидатов на подписание футболиста может быть действующий чемпион Англии.

Арсенал заинтересован в подписании защитника ПСЖ Ильи Забарного в январе. "Канониры" внимательно следят за 24-летним центральным защитником, рассматривая варианты усиления своей обороны,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в информационном пространстве ходят слухи также и о том, что парижский клуб готов избавиться от центрального защитника.

Как складывается сезон для Забарного

На днях наш земляк провел лишь третий официальный матч за парижан в этом сезоне. Игру против Ле-Мана статистические порталы не зачли Забарному в актив.

Flashscore оценил защитника в 6,3 балла – это худшая оценка в составе ПСЖ. Такой же балл получил Ферран Торрес. SofaScore поставил украинцу 6,9 балла.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич посоветовал Илье сменить клуб, поскольку длительное отсутствие игровой практики может негативно сказаться на его дальнейших карьерных перспективах.

Ранее Илья Забарный играл в Англии за Борнмут в период с января 2023-го по август 2025 года. В АПЛ он провел 78 матчей.