Эксперт считает, что центральному защитнику ПСЖ стоит сменить клуб. Слова легендарного тренера приводит сайт Meta.ua.

Что сказал Маркевич о Забарном

Специалист ответил на вопрос об ошибках 24-летнего центрального защитника. По словам Маркевича, проблема кроется в клубной ситуации Ильи Забарного.

Это уже не впервые. Создается впечатление, что он потерял все, что у него было. Илья был на пике формы, когда выступал в Англии. А его переход в ПСЖ не пошел на пользу защитнику. В основном он сидит на скамейке запасных, а это, безусловно, сказывается на его действиях в составе сборной Украины,

– отметил Маркевич.

Бывший тренер сборной Украины отметил, что такой ход событий может негативно сказаться на всей дальнейшей карьере Забарного.

"Я считаю, что ему нужно сменить клуб и играть, а то, если он еще год просидит на скамейке, ничего хорошего из этого не выйдет. Ситуация будет только ухудшаться", – добавил Маркевич.

По сообщениям различных источников, подобной позиции придерживаются также и в офисе парижского клуба. Недавно стало известно, что ПСЖ рассматривает возможность продажи Ильи Забарного уже зимой. Украинским защитником интересуются сразу несколько клубов АПЛ.

Как складывается сезон для Забарного

Луис Энрике отдает предпочтение Маркиньосу и Вильяну Пачо. Тем не менее, в прошлом сезоне украинец помог клубу стать чемпионом Франции и выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Илья отыграл лишь два матча в составе ПСЖ. К слову, во Франции требуют объяснений по поводу трансфера украинца из-за невыразительной игры в Лиге чемпионов.