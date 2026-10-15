Захисник може покинути ПСЖ уже під час зимового трансферного вікна. Про це у соцмережі Х повідомив ресурс Transfer News.

Куди може перейти Ілля Забарний

Тривалий час українця пов’язують з поверненням в АПЛ. Одним з кандидатів на підписання футболіста може бути чинний чемпіон Англії.

Арсенал зацікавлений у підписанні захисника ПСЖ Іллі Забарного в січні. "Каноніри" уважно стежать за 24-річним центральним захисником, розглядаючи варіанти посилення своєї оборони,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в інформаційному просторі лунають чутки також і про те, що паризький клуб готовий позбутися центрального оборонця.

Як складається сезон для Забарного

Днями наш земляк провів лише третій офіційний матч за парижан у сезоні. Гру проти Ле-Мана статистичні портали не зарахували Забарному до активу.

Flashscore оцінив захисника у 6,3 бала – це найгірша оцінка у складі ПСЖ. Такий самий бал отримав Ферран Торрес. SofaScore поставив українцю 6,9 бала.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич порадив Іллі змінити клубну прописку, оскільки тривала відсутність ігрової практики може негативно позначитись на його подальших перспективах у кар’єрі.

Раніше Ілля Забарний грав в Англії за Борнмут у період з січня 2023-го по серпень 2025 року. В АПЛ він провів 78 матчів.