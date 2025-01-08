Позиция принципиальная: Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за россиянина в составе

Защитник Борнмута Илья Забарный отказался от возможного трансфера от ПСЖ. Все из-за присутствия российского голкипера Матвея Сафонова.

За Ильей Забарным активно следят европейские гранды. Одним из клубов, который открыл охоту на украинца, стал ПСЖ, пишет 24 канал со ссылкой на PSG Talk.

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Забарный отверг вариант ПСЖ

Украинский защитник не перейдет во французский клуб из-за присутствия Матвея Сафонова в составе команды, а Илья обеспокоен возможным напряжением.

Парижане рассматривали вариант с продажей россиянина, чтобы иметь возможность подписать Забарного, однако футболист не имеет желания на переезд во французскую столицу, что значительно усложняет возможность трансфера.

Сам Луис Энрике является большим поклонником игры защитника сборной Украины.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 20 матчей за Борнмут, в которых не отметился результативными действиями.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает украинца в 38 миллионов евро.