Реал Моуринью сразу купит игрока сборной Украины: "Особенный" требует защитника

Пока судьба Андрея Лунина в Реале остается загадкой, в мадридский клуб может перебраться другой украинец. Новый тренер "королевского клуба" определил защитника сборной Украины своей трансферной целью.

Жозе Моуринью, который с высокой вероятностью снова возглавит "бланкос" после 13-летнего перерыва, передал руководству клуба список футболистов, которые нужны ему в составе. По информации инсайдера Акила Эша, среди них есть Илья Забарный.

Смотрите также Скандал в Реале набирает обороты: Мбаппе публично ударил по Арбелоа, а Перес готовит Моуринью

Почему Моуринью требует трансфер Забарного?

Источники в окружении португальского коуча утверждают, что сеу Жозе считает выступления украинского защитника за ПСЖ убедительными. Моуринью видит в Забарном будущее оборонительной линии Реала, которая в последние годы страдает от нехватки надежности и немалого количества простых ошибок.

Что известно о возвращении Моуринью в Реал?

Главный футбольный инсайдер мира Фабрицио Романо подтвердил, что переговоры руководства Реала с португальцем прошли успешно, поэтому с нового сезона состоится большое возвращение наставника в Мадрид.

Моуринью поедет подписывать контракт с Реалом сразу после того, как "бланкос" проведут заключительный матч сезона с Атлетиком Бильбао. Это будет последняя игра во главе клуба для Альваро Арбелоа, который возглавил команду посреди сезона вместо Хаби Алонсо и провалил задачу, не завоевав ни одного трофея.

Соглашение с Реалом для "Особого" будет рассчитано на два года.

Как провел сезон Илья Забарный?

По данным Transfermarkt, во всех турнирах украинский защитник провел за ПСЖ 36 матчей, забил 1 гол.

Забарный уже вошел в историю как первый украинец, который выиграл чемпионат Франции.

30 мая у футболиста есть шанс стать четвертым представителем нашей страны, который станет обладателем трофея Лиги чемпионов.