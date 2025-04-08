8 апреля, 11:45
Забарный оказался в рейтинге самых дорогих защитников мира
Основні тези
- Илья Забарный попал в рейтинг самых дорогих защитников мира, заняв 27-ю позицию с трансферной стоимостью 40 млн евро.
- Забарный выступает за Борнмут с 2023 года и сыграл 32 матча в сезоне 2024/2025.
- На первой позиции рейтинга разместился защитник Арсенала Салиба.
Украинский защитник Илья Забарный отметился важным достижением. Он попал в рейтинг самых дорогих защитников мира.
. За это время он закрепился в основном составе команды как центральный защитник и неоднократно получал признание от болельщиков и тренерского штаба.
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В какой рейтинг попал Забарный
Футбольный портал составил список самых дорогих защитников мира, в который попал и украинский защитник, пишет 24 канал со ссылкой на Transfermarkt.
Илья Забарный разместился на 27-й позиции. Его трансферная стоимость составляет 40 млн евро.
На первой позиции разместился защитник Арсенала Салиба.
Отметим, что сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 32 матчей за Борнмут.