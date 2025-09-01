Илья Забарный после длительной трансферной саги в августе все же сменил клубную прописку. Он покинул Борнмут и подписал контракт с ПСЖ.

После этого ходило немало разговоров о взаимоотношениях украинского футболиста с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Киевлянин впервые лично прокомментировал эту ситуацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФУТБОЛ 360.

Что сказал Забарный об общении с Сафоновым?

Илья Забарный рассказал о своем пребывании в одной команде с россиянином. Он признался, как именно происходит их коммуникация:

"Я имею однозначную гражданскую позицию – в моей стране четвертый год идет полномасштабная война, россияне – агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Война продолжается – я не поддерживаю никаких отношений ни с какими россиянами.

Что касается моего одноклубника – я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом. И напоследок хочу сказать, пока идет война – я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола в мире".

Справка. После перехода в ПСЖ Илья Забарный успел провести два матча на клубном уровне. В них его команда одержала две победы – над Нантом (1:0) и Тулузой (6:3).

Отметим, что следующий матч парижский клуб проведет 14 сентября против Ланса. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Что известно об отношениях между Забарным и Сафоновым?