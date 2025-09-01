Забарный впервые прокомментировал свои отношения с российским вратарем ПСЖ
- Илья Забарный отметил свою гражданскую позицию против российской агрессии и заявил, что поддерживает изоляцию российского футбола.
- Он рассказал, что взаимодействует с российским вратарем в ПСЖ на профессиональном уровне.
Илья Забарный после длительной трансферной саги в августе все же сменил клубную прописку. Он покинул Борнмут и подписал контракт с ПСЖ.
После этого ходило немало разговоров о взаимоотношениях украинского футболиста с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Киевлянин впервые лично прокомментировал эту ситуацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФУТБОЛ 360.
Читайте также Клуб-участник Лиги чемпионов ведет переговоры с украинским футболистом
Что сказал Забарный об общении с Сафоновым?
Илья Забарный рассказал о своем пребывании в одной команде с россиянином. Он признался, как именно происходит их коммуникация:
"Я имею однозначную гражданскую позицию – в моей стране четвертый год идет полномасштабная война, россияне – агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Война продолжается – я не поддерживаю никаких отношений ни с какими россиянами.
Что касается моего одноклубника – я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом. И напоследок хочу сказать, пока идет война – я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола в мире".
Справка. После перехода в ПСЖ Илья Забарный успел провести два матча на клубном уровне. В них его команда одержала две победы – над Нантом (1:0) и Тулузой (6:3).
Отметим, что следующий матч парижский клуб проведет 14 сентября против Ланса. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Что известно об отношениях между Забарным и Сафоновым?
- Перед переходом украинца в ПСЖ была информация, что Илья требует продажи россиянина, ему вроде бы пообещали, что так и произойдет, однако ситуация изменилась.
- Сафонов решил бороться за место в составе и отказался покидать команду, если не получит только очень привлекательное предложение.
- Впоследствии во французской прессе появилась информация, что игроки подружились, однако ее опровергла жена Ильи Забарного.
- После этого появилось и подтверждение ее слов, где четко на видео видно, как украинец пытается всячески избегать россиянина.
- В клубе впоследствии провели еще один разговор с игроками, где было решено, что ПСЖ будет делать все возможное, чтобы футболисты публично пересекались как можно меньше, но Забарный больше не будет требовать продажи вратаря сборной России.