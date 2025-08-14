В среду, 13 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА-2025. За трофей традиционно боролись действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ПСЖ в драматичном поединке вырвал победу у Тоттенхэма, совершив камбэк со счета 0:2, который держался до 85-й минуты. Подопечные Луиса Энрике триумфовали после серии пенальти, сообщает 24 Канал.

Как Забарный сфотографировался с трофеем?

Накануне этой встречи игроком парижан стал защитник сборной Украины Илья Забарный. Он не попал в заявку команды, но присутствовал на игре.

После финального свистка киевлянин праздновал победу вместе с новыми одноклубниками. Его футболисты ПСЖ буквально вытолкали к трофею, чтобы украинец почувствовал также себя частью команды и причастным к триумфу.

Забарному вручили трофей: смотрите видео

После этого он сфотографировался с престижной наградой. И в этой фотографии было прекрасно все.

На переднем плане был счастливый Илья Забарный, а на заднем – недовольный россиянин Матвей Сафонов, который явно не в восторге от прибытия украинца.



Забарный с Суперкубком УЕФА / Фото Getty Images

К слову. ПСЖ впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Парижане лишь раз до этого соревновались за этот трофей, но уступили Ювентусу в 1996 году.

