"Слишком тяжелые последствия": тренер Борнмута встал на защиту Забарного после удаления украинца

Сегодня. 22 февраля, состоялись матчи субботней программы 26-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В одном из них Борнмут дома принимал Вулверхэмптон.

"Вишни" прервали 13-матчевую серию без поражений в чемпионате Англии, уступив "волкам" со счетом 0:1. Илья Забарный получил красную карточку за жесткий подкат на 29-й минуте игры, сообщает 24 канал.

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Ираола о красной карточке Забарного

Главный тренер Борнмута отметил, что им трудно было играть вдесятером, но они смогли выровнять игру. Андони Ираола заявил, что он гордится своими подопечными.

Также наставник "вишен" прокомментировал удаление Ильи Забарного. Испанский специалист считает, что украинский защитник не должен был получить красную карточку, ведь VAR может просмотреть момент с нескольких ракурсов и выбрать худший.

Забарный хотел сыграть четко в мяч, но у него поехала нога. Из-за этого он может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи, потому что они могут пропустить четыре игры за месяц? Я считаю, что последствия слишком тяжелые,

– цитирует Ираолу BBC.

Напомним, что Илья Забарный в текущей кампании принял участие во всех матчах Борнмута в Английской Премьер-лиге. Украинский оборонец застолбил место в основе "вишен".

В следующих четырех матчах в АПЛ Борнмут сыграет против Брайтона, Тоттенхэма, Брентфорда и Ипсвича. Также "вишни" встретятся с Вулверхэмптоном в Кубке Англии.