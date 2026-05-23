Футболист сборной Украины показательно проигнорировал своего российского одноклубника. Этот эпизод мгновенно приковал к себе внимание болельщиков, продемонстрировав четкую гражданскую позицию украинского легионера на международной арене, передает 24 Канал.

Как Забарный проигнорировал Сафонова?

Французский ПСЖ сейчас активно готовится к решающему матчу сезона и провел регламентный двусторонний поединок между игроками собственного состава.

Перед началом мини-матча игроки традиционно проходили мимо друг друга, обмениваясь рукопожатиями. Однако, когда очередь дошла до встречи Ильи Забарного и российского голкипера Матвея Сафонова, футболисты просто прошли мимо, не подав руки друг другу, сообщает The Sports Pulse.

Есть ли конфликт между украинцем и россиянином?

Стоит вспомнить, что подобное напряжение вокруг этой пары игроков прослеживалось с самого начала. Когда Забарный только перешел в парижский гранд, французские медиа активно обсуждали, как будут уживаться в одном коллективе украинский защитник и российский вратарь.

Похожие прецеденты в европейском футболе уже случались: например, когда Руслан Малиновский в составе Марселя после матча обнялся с россиянином Александром Головиным, это вызвало бешеный резонанс и волну критики. Малиновский тогда публично извинился перед украинцами и объяснил, что это произошло чисто на автопилоте после финального свистка.

Забарный, очевидно, учел опыт коллег по сборной и держит максимальную дистанцию. Любые попытки французского руководства или тренерского штаба "помирить" или сблизить игроков ради "командной атмосферы" пока результата не дали.