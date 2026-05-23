Футболіст збірної України показово проігнорував свого російського одноклубника. Цей епізод миттєво прикував до себе увагу вболівальників, продемонструвавши чітку громадянську позицію українського легіонера на міжнародній арені, передає 24 Канал.

Як Забарний проігнорував Сафонова?

Французький ПСЖ наразі активно готується до вирішального матчу сезону та провів регламентний двосторонній поєдинок між гравцями власного складу.

Перед початком міні-матчу гравці традиційно проходили повз один одного, обмінюючись рукостисканнями. Проте, коли черга дійшла до зустрічі Іллі Забарного та російського голкіпера Матвія Сафонова, футболісти просто пройшли повз, не подавши руки один одному, повідомляє The Sports Pulse.

Чи є конфлікт між українцем і росіянином?

Варто згадати, що подібна напруга навколо цієї пари гравців простежувалася від самого початку. Коли Забарний лише перейшов до паризького гранда, французькі медіа активно обговорювали, як уживатимуться в одному колективі український захисник та російський воротар.

Схожі прецеденти в європейському футболі вже траплялися: наприклад, коли Руслан Маліновський у складі Марселя після матчу обійнявся з росіянином Олександром Головіним, це викликало шалений резонанс та хвилю критики. Маліновський тоді публічно перепросив перед українцями та пояснив, що це сталося суто на автопілоті після фінального свистка.

Забарний, вочевидь, врахував досвід колег по збірній і тримає максимальну дистанцію. Будь-які спроби французького керівництва чи тренерського штабу «помирити» або зблизити гравців заради «командної атмосфери» наразі результату не дали.