ПСЖ договорился с Борнмутом о трансфере Забарного: сколько "вишни" получат за украинца

Трансферная сага с участием Ильи Забарного продолжается. Совсем скоро лидер сборной Украины, вероятно, сменит клубную прописку и отправится во Францию.

ПСЖ и Борнмут почти пришли к договоренности по трансферу Забарного. Парижанам и "вишням" осталось согласовать несколько деталей, информирует 24 канал со ссылкой на L`Equpie.

Читайте также На Забарного появился богатый претендент: украинец приоритетная цель для клуба

Забарный близок к переходу в ПСЖ

По имеющейся информации, ПСЖ и Борнмут практически договорились о переходе Ильи Забарного. Клубы нашли компромисс относительно цены на лидера сборной Украины, который устраивает обе стороны.

Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Ранее Илья Забарный согласовал личные условия контракта с ПСЖ, что теперь не станет помехой переходу украинского защитника.

Отметим, что французский клуб намеревался подписать Илью Забарного до начала Клубного чемпионата мира 2025 года в США (15 июня). Однако Борнмут хотел получить за украинского футболиста не менее 70 миллионов евро.

К слову. Илья Забарный в сезоне 2024/2025 сыграл в 39 матчах за Борнмут во всех турнирах. Украинский защитник за это время отметился одним ассистом.

Интересно, что ПСЖ не гарантировал себе выход в плей-офф КЧМ-2025. Во втором матче группового этапа парижане неожиданно проиграли Ботафого из Бразилии.