В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер. "Горняки" приехали в Финляндию с гандикапом в шесть мячей после первого поединка, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Ильвес – Шахтер?

Главный тренер Шахтера Арда Туран существенно обновил стартовый состав команды на второй поединок. По сравнению с первым матчем на поле вышли восемь новых игроков.

Широкая ротация дала о себе знать. Дончане никак не могли подобрать ключи к воротам соперника. Неплохие моменты отличиться имели Бондаренко, Пердиньо, Эгиналду. На 33-й минуте после комбинации с участием Траоре и Невертона мяч попал в стойку.

Хозяева поля выбрали тактику от обороны и пытались хотя бы вырвать ничью перед собственными болельщиками.

Во второй половине встречи Арда Туран с помощью замен пытался увеличить давление на ворота Ильвеса. На поле появились Судаков и один из героев первого матча Элиас. Однако мяч упорно не шел в ворота.

В итоге поединок завершился вничью 0:0, который вполне устроил "горняков".

Ильвес – Шахтер 0:0

Видеообзор матча Ильвес – Шахтар

По итогу двух поединков против Ильвеса (6:0) Шахтер вышел во второй раунд Лиги Европы. На этой стадии подопечные Турана встретятся с турецким Бешикташем. Поединки состоятся 24 и 31 июля.