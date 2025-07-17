У четвер, 17 липня, відбувся матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи Ільвес – Шахтар. "Гірники" приїхали до Фінляндії з гандикапом у шість м'ячів після першого поєдинку, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Ільвес – Шахтар?

Головний тренер Шахтаря Арда Туран суттєво оновив стартовий склад команди на другий поєдинок. У порівнянні з першим матчем на поле вишли вісім нових гравців.

Широка ротація далася взнаки. Донеччани ніяк не могли підібрати ключі до воріт суперника. Непогані моменти відзначитися мали Бондаренко, Пердіньйо, Егіналду. На 33-й хвилині після комбінації за участю Траоре та Невертона м'яч поцілив у стійку.

Господарі поля обрали тактику від оборони та намагалися бодай вирвати нічию перед власними вболівальниками.

У другій половині зустрічі Арда Туран за допомогою замін намагався збільшити тиск на ворота Ільвеса. На полі з'явилися Судаков та один з героїв першого матчу Еліас. Проте м'яч вперто не йшов у ворота.

У підсумку поєдинок завершився внічию 0:0, який цілком влаштував "гірників".

Ільвес – Шахтар 0:0

Відеоогляд матчу Ільвес – Шахтар

За підсумком двох поєдинків проти Ільвеса (6:0) Шахтар вийшов до другого раунду Ліги Європи. На цій стадії підопічні Турана зустрінуться з турецьким Бешикташем. Поєдинки відбудуться 24 та 31 липня.