Ашур лаконично прокомментировал свое увольнение из Полесья

Новая неделя в украинском футболе началась с кадровых изменений. В понедельник, 12 мая, житомирское Полесье уволило главного тренера Имада Ашура, его помощников и отстранило от работы двух менеджеров.

Сейчас обязанности главного тренера Полесья будет выполнять тренер юношеской команды U-19 Александр Максимов. Руководство житомирского клуба попрощалось с Имадом Ашуром за два тура до окончания текущего сезона УПЛ-2024/2025.

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Первый комментарий Ашура после увольнения

37-летний наставник впервые прокомментировал свое увольнение. Ашур не был многословным и заявил, что пока не готов давать никаких комментариев. Имад аргументировал свои слова тем, что имеет большое количество дел, передает 24 Канал со ссылкой на UA-Football.

Я могу только поблагодарить за этот промежуток времени лично президента клуба. Сейчас комментариев больше просто нет,

– сказал Имад Ашур.

Последним матчем Ашура во главе Полесья стала нулевая ничья с киевским Динамо в 28-м туре УПЛ. После нее стая "волков" идет на 5-м месте, набрав 44 балла. Житомиряне уступают львовским Карпатам, которые занимают 4-ю строчку, лишь двумя очками. Также Полесье опережает шестой Кривбасс на один пункт. Все три клуба продолжают бороться за четвертое еврокубковое место.

Справка. Имад Ашур пришел к рулю Полесья в конце мая прошлого года. С тех пор под его руководством главная команда провела 33 матча: 13 побед, 11 ничьих и 9 поражений.

Впереди у Полесья выездная игра против луганской Зари (17 мая) и домашний матч против криворожского Кривбасса.