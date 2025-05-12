Чемпионат Украины 2024-2025 подходит к своему концу. В УПЛ осталось провести два тура, которые решат судьбу путевок в еврокубки и неудачников, что вылетят в Первую лигу.

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Чистка в Полесье

Впрочем, еще до завершения сезона Полесье пошло на серьезные кадровые изменения. "Волки" официально уволили тренера Имада Ашура, который не успел отработать полный сезон.

Также, как стало известно 24 Каналу со ссылкой на телеграм-канал Полесье, изменения коснулись и руководящего состава. Житомирцы объявили об отстранении от исполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина, а также шеф-скаута Анатолия Волкова.

В клубе отметили, что причиной такого решения является внутреннее расследование. Причина его проведения пока неизвестна, но Трубочкин и Волков не вернутся к работе до завершения дела.

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Отметим, что "волки" ведут борьбу за путевку в еврокубки. За два тура до конца сезона Полесье занимает пятое место, отставая от еврокубковой зоны на два балла. В последних двух турах житомирцы будут противостоять Заре и Кривбассу.