Чемпіонат України 2024-2025 добігає свого кінця. В УПЛ залишилось провести два тури, які вирішать долю путівок в єврокубки та невдах, що вилетять у Першу лігу.

До теми Полісся та Динамо не визначили переможця у центральному матчі туру в УПЛ

Чистка у Поліссі

Втім ще до завершення сезону Полісся пішло на серйозні кадрові зміни. "Вовки" офіційно звільнили тренера Імада Ашура, який не встиг відпрацювати повний сезон.

Також, як стало відомо 24 Каналу з посиланням на телеграм-канал Полісся, зміни торкнулись і керівного складу. Житомирці оголосили про відсторонення від виконання обовʼязків операційного менеджера Івана Трубочкіна, а також шеф-скаута Анатолія Волкова.

В клубі зазначили, що причиною такого рішення є внутрішнє розслідування. Причина його проведення поки невідома, але Трубочкін та Волков не повернуться до роботи до завершення справи.

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Відзначимо, що "вовки" ведуть боротьбу за путівку в єврокубки. За два тури до кінця сезону Полісся посідає п'яте місце, відстаючи від єврокубкової зони на два бали. В останніх двох турах житомирці протистоятимуть Зорі та Кривбасу.