В останньому матчі (28-го туру УПЛ-2024/2025) Полісся розписало нічию з Динамо. Саме після цього непоганого результату житомиряни вирішили попрощатись із усім тренерським штабом, пише 24 канал з посиланням на ФК Полісся.

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Полісся залишилося без тренера

Як зазначили у клубі, події, що відбулися в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про звільнення усього тренерського штабу першої команди.

Полісся подякувало Ашуру за виконану роботу.

Наразі обов'язки головного тренера буде виконувати тренер U-19 Олександр Максимов. Саме він керуватиме командою у двох останніх турах поточного сезону УПЛ: проти луганської Зорі (17 травня) та криворізького Кривбаса.

Довідка. Наразі Полісся посідає 5-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда має 44 бали і на 2 очки відстає від львівських Карпат, які йдуть 4-ми. Також переслідувачем є Кривбас, у якого 43 набрані пункти, тому команди ведуть активну боротьбу за останнє місце в єврокубках.

Відзначимо, що Імад Ашур очолив Полісся у травні 2024 року. 37-річний спеціаліст провів на чолі зграї "вовків" 33 поєдинки: 13 перемог, 11 мирових і 9 поразок. Востаннє під керівництвом Ашура Полісся перемагало ще 13 квітня, коли на виїзді переграло полтавську Ворсклу 2:0. Після цього "вовків" зіграли 5 разів внічию та зазнали двох поразок.