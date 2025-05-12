В последнем матче (28-го тура УПЛ-2024/2025) Полесье расписало ничью с Динамо. Именно после этого хорошего результата житомиряне решили попрощаться со всем тренерским штабом, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Полесья.

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Полесье осталось без тренера

Как отметили в клубе, произошедшие в клубе события стали предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение об увольнении всего тренерского штаба первой команды.

Полесье поблагодарило Ашуру за проделанную работу.

Теперь обязанности главного тренера будет выполнять тренер U-19 Александр Максимов. Именно он будет руководить командой в двух последних турах текущего сезона УПЛ: против луганской Зари (17 мая) и криворожского Кривбасса.

Справка. Полесье занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда имеет 44 балла и на 2 очка отстает от львовских Карпат, которые идут 4-ми. Также преследователем является Кривбасс, у которого 43 пункта, поэтому команды ведут активную борьбу за последнее место в еврокубках.

Отметим, что Имад Ашур возглавил Полесье в мае 2024 года. 37-летний специалист провел во главе стаи "волков" 33 поединка: 13 побед, 11 мировых и 9 поражений. В последний раз под руководством Ашура Полесья побеждало еще 13 апреля, когда на выезде обыграло полтавскую Ворсклу 2:0. После этого "волков" сыграли 5 раз вничью и потерпели два поражения.