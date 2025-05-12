Сейчас Шахтер занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ. Команда ведет активную борьбу за еврокубки на следующий сезон.

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Где будет играть Шахтер

"Горняки" выбрали арену "Краковия" имени Йозефа Пилсудского, пишет 24 канал со ссылкой на FCSD. Стороны провели успешные переговоры и соглашение уже находится на финальной стадии.

На выбранном стадионе выступает одноименный клуб Краковия. Арена рассчитана на 15 016 болельщиков.

Отметим, что Шахтер отстает от второй позиции на пять баллов. В последних турах у «горняков» запланированы матчи против Руха и Ингульца.

Чтобы попасть в еврокубки команде нужно или выиграть Кубок Украины, или занять вторую позицию в чемпионате.