Наразі Шахтар посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ. Команда веде активну боротьбу за єврокубки на наступний сезон.

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Де гратиме Шахтар

"Гірники" обрали арену "Краковія" імені Йозефа Пілсудського, пише 24 канал з посиланням на FCSD. Сторони провели успішні перемовини і угода вже перебуває на фінальній стадії.

На обраному стадіоні виступає однойменний клуб Краковія. Арена розрахована на 15 016 уболівальників.

Відзначимо, що Шахтар відстає від другої позиції на п'ять балів. В останніх турах у "гірників" заплановані матчі проти Руха та Інгульця.

Щоб потрапити у єврокубки команді потрібно або виграти Кубок України, або посісти другу позицію в чемпіонаті.