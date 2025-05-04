Будущее Карло Анчелотти в Реале под вопросами из-за последних неудач команды. Скорее всего итальянский наставник покинет "сливочных" после завершения текущего сезона.

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Как Анчелотти отреагировал на слухи о конфликте с руководством

На фоне новостей о возможной отставке и последних поражений Реала появились слухи, что итальянский специалист находится в конфликте с руководством. Однако Анчелотти отрицает это, пишет 24 канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Не могу сказать вам, что случится в будущем, но у меня никогда не было проблем с Реалом. И я никогда не буду бороться с этим клубом. Мое прощание, когда бы оно ни случилось – в 2025, 2026 или 2030 году – будет фантастическим, потому что я люблю этот клуб, а он любит меня,

– сказал Карло Анчелотти.

Отметим, что сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, а также команда вылетела из Лиги чемпионов.