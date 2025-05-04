Майбутнє Карло Анчелотті в Реалі під питаннями через останні невдачі команди. Скоріш за все італійський наставник покине "вершкових" після завершення поточного сезону.

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Як Анчелотті відреагував на чутки про конфлікт з керівництвом

На фоні новин про можливу відставку та останніх поразок Реала з'явилися чутки, що італійський фахівець перебуває у конфлікті з керівництвом. Однак Анчелотті заперечує це, пише 24 канал з посиланням на Фабріціо Романо.

Не можу сказати вам, що трапиться у майбутньому, але у мене ніколи не було проблем із Реалом. І я ніколи не буду боротися з цим клубом. Моє прощання, коли б воно не трапилося – у 2025, 2026 чи 2030 році – буде фантастичним, бо я люблю цей клуб, а він любить мене,

– сказав Карло Анчелотті.

Відзначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, а також команда вилетіла з Ліги чемпіонів.