Водитель, въехавший в толпу фанатов Ливерпуля, предстал перед судом: что известно

Недавно во время чемпионского парада Ливерпуля произошло ужасное событие. Автомобиль въехал в толпу болельщиков, которые праздновали триумф любимой команды в Английской Премьер-лиге.

В результате ДТП пострадали 79 человек, в том числе дети. Появилась информация, что Пол Дойл, который стал виновником инцидента предстал перед судом в Великобритании.

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Что грозит Дойлу

По предварительной информации Пол Дойл был в состоянии наркотического опьянения во время инцидента. Полиция подтвердила, что водитель действовал по собственному усмотрению, а его действия не связаны с терроризмом.

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на Reuters, Прокуратура графства Мерсисайд выдвинула обвинения 53-летнему мужчине по семи статьям.

Самое главное это опасное управление транспортом и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений из-за наезда на фанов Ливерпуля. Сейчас известно, Пол Дойл остается под стражей.

Следующее заседание по делу Дойла назначено на 14 августа 2025 года.

Ранее стало известно, что Реал объявил о переходе Трента Александера-Арнольда, который до недавнего времени выступал за Ливерпуль.