"Двери открыты для всех": Инфантино удивил своим ответом на призывы уйти в отставку

В ФИФА уже давно разворачивается скандал, который фактически возник еще во время чемпионата мира. На его фоне многие призывают президента организации Джанни Инфантино уйти в отставку.

Функционер ответил на эти упреки. Слова президента ФИФА приводит издание The Athletic.

Что сказал Инфантино

Инфантино отметил, что его избрали 211 национальных организаций со всего мира. Это нормально, что в такой большой организации, как ФИФА, бывают разногласия.

Впрочем, если мы серьезно относимся к демократическим процессам, мы должны уважать позицию большинства. Я только что вернулся из Токио, где Азиатская футбольная конфедерация полностью поддержала мою кандидатуру. Я также был в Кабо-Верде, где меня поддержали все кандидаты Африканской футбольной конфедерации,

– отметил глава ФИФА.

Он добавил, что общается со всеми организациями по всему миру. У них разные мнения и позиции по многим вопросам. В частности, о чемпионате мира, его формате, количестве участников, распределении мест между континентами, календаре, коммерческих вопросах и т. д. Собрать всех за одним столом не всегда легко, но мы должны уважать мнения друг друга.

Я уважаю все точки зрения. Окончательное решение о том, как должна работать ФИФА и кто должен быть ее президентом, должны принимать национальные ассоциации. Я всегда говорил, что с моей стороны двери открыты для всех. Я готов к дискуссиям, слушать всех и обсуждать, что можно сделать лучше для всех,

– подчеркнул Инфантино.

По его словам, существуют демократические процедуры, и их нужно уважать. Не всегда можно удовлетворить всех. Если есть разные взгляды, то их нужно обсуждать. Дискутировать о том, что именно не так. Возможно, именно этого и не хватает – диалога и дискуссии.

Напомним, что УЕФА активно начала лоббировать бойкот против президента ФИФА Джанни Инфантино. Главной движущей силой является президент УЕФА Александр Чеферин. Он продвигает смену власти в ФИФА.

В частности, недавно стало известно, что конкурентом Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА может стать Дэвид Бекхэм. Выборы состоятся в 2027 году в марокканском городе Раббат.